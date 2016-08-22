美国南加州野火大多已获控制 但历史建筑赫斯特城堡危机未消

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透洛杉矶8月20日 - 有关官员表示，消防人员周六已控制住南加州野火多数地方的火势，数以千计被疏散的民众获准重返家园；但更北处的另一处野火则危及历史建筑赫斯特城堡。
负责火情通报的官员Mike Lopez说，周二时从洛杉矶东北约75英里(120公里)处Cajon Pass地区开始燃烧的野火已经延烧超过37,000英亩(15,000公顷)，烧毁105栋房屋和213处室外建筑。
火势最猛烈时，当局不得不下令疏散逾80,000居民。
Lopez表示，由于已控制住73%的火势范围，许多居民已经获准回家。
他称，消防人员在知名的滑雪胜地Wrightwood附近布下严密的防火线，因此当地居民周六可以重返家园。
Cajon Pass地区的居民则因家园仍在火势威胁范围内，尚未解除疏散命令。
“我们有信心可以控制住这场严重大火的蔓延，”Lopez在电话采访中说。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。