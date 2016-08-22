美国南加州野火大多已获控制 但历史建筑赫斯特城堡危机未消

路透洛杉矶8月20日 - 有关官员表示，消防人员周六已控制住南加州野火多数地方的火势，数以千计被疏散的民众获准重返家园；但更北处的另一处野火则危及历史建筑赫斯特城堡。

负责火情通报的官员Mike Lopez说，周二时从洛杉矶东北约75英里(120公里)处Cajon Pass地区开始燃烧的野火已经延烧超过37,000英亩(15,000公顷)，烧毁105栋房屋和213处室外建筑。

火势最猛烈时，当局不得不下令疏散逾80,000居民。

Lopez表示，由于已控制住73%的火势范围，许多居民已经获准回家。

他称，消防人员在知名的滑雪胜地Wrightwood附近布下严密的防火线，因此当地居民周六可以重返家园。

Cajon Pass地区的居民则因家园仍在火势威胁范围内，尚未解除疏散命令。

“我们有信心可以控制住这场严重大火的蔓延，”Lopez在电话采访中说。(完)