美国南加州山火迅速蔓延 部分居民被迫疏散

路透洛杉矶8月16日 - 美国官员称，周二南加州一处山口发生山火，火势迅速蔓延至6,500英亩(2,630公顷)区域，导致洛杉矶地区和拉斯维加斯之间主要高速公路的部分路段关闭。

据火灾追踪网站InciWeb.gov，此次山火名为Bluecut Fire，起火点位于小镇Crestline和Hesperia之间的15号洲际公路以西的茂密灌木丛。火情导致15号洲际公路部分路段关闭，一些当地居民被迫疏散。

“这次山火推进速度极快，风助火势，”美国林务局发言人Lyn Sieliet称。

起火原因正在调查中。至此美国西部已发生了多起山火，过火面积近30万英亩(12.14万公顷)。

Sieliet称，Bluecut Fire已造成卡洪山口(Cajon Pass)地区多处建筑被毁。她无法立即给出被毁建筑的具体数量。(完)