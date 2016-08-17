美国南加州山火迅速蔓延 部分居民被迫疏散

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透洛杉矶8月16日 - 美国官员称，周二南加州一处山口发生山火，火势迅速蔓延至6,500英亩(2,630公顷)区域，导致洛杉矶地区和拉斯维加斯之间主要高速公路的部分路段关闭。
据火灾追踪网站InciWeb.gov，此次山火名为Bluecut Fire，起火点位于小镇Crestline和Hesperia之间的15号洲际公路以西的茂密灌木丛。火情导致15号洲际公路部分路段关闭，一些当地居民被迫疏散。
“这次山火推进速度极快，风助火势，”美国林务局发言人Lyn Sieliet称。
起火原因正在调查中。至此美国西部已发生了多起山火，过火面积近30万英亩(12.14万公顷)。
Sieliet称，Bluecut Fire已造成卡洪山口(Cajon Pass)地区多处建筑被毁。她无法立即给出被毁建筑的具体数量。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。