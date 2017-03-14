亿万富翁Ackman出清Valeant股票 惨赔超过30亿美元

路透波士顿3月13日 - 亿万富翁William Ackman周一出清Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX.TO)股票，损失超过30亿美元，过去约18个月Ackman一直试图拯救这家陷入困境的制药商。

这位强势维权投资者突如其来的举动，导致Valeant股价在盘后交易中暴跌近10%；Valeant股价自2015年年中以来已下跌95%。

对于先前口头力挺Valeant的Ackman而言，这是一个戏剧化的退场，但对于关切他手上资产组合亏损不断增加的投资人而言，或许能起到安抚作用。

Ackman旗下的Pershing Square Capital Management在2015年投资32亿美元于Valeant，成为其最大股东，其持有的Valeant股票总值最高曾达约40亿美元。

Pershing Square周一表示，以当前市值计算Valeant仓位价值相当于旗下许多基金的1.5-3%。

Ackman周一出脱Pershing Square所持有的1,810万股Valeant股票，以及他个人名下的约880万股，根据路透数据，相加起来相当于Valeant整体股权的近8%。(完)