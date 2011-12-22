龙年展望：风电整机价格拉锯战持续 中国企业迎接"大考年"

* 风电装机需求增速放缓令整机企业持续承压

* 国内风机价格拉锯战仍将持续

* 价格战将向技术和服务战升级

* 海外布局面临瓶颈,效益体现仍需时日

作者 李然/Leonora Walet

路透北京/香港12月22日电---中国风电整机制造商即将在价格战的风声鹤唳中度过2011年,展望来年他们却仍难轻松.持续的低价压力和国内装机增速的放缓,将令他们继续负重前行,而"走出去"的迫切心情也可能因海外需求疲软受到打击.

分析人士预计,在国内外风电装机增速都面临放缓局面下,订单下降趋势将令中国整机厂商利润在未来三年承压;而新的一年,他们除了要为利润空间大伤脑筋外,更要打起精神面对国内对技术质量要求的不断提升.

"风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面,也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临."中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞称.

他认为,按今後每年平均15GW(吉瓦)的新增装机容量计算,仅金风科技(2208.HK)(002202.SZ)、华锐风电(601558.SS)、东方电气(1072.HK)(600875.SS)三家企业去年产量就超过10GW,这意味着其他几十家要竞争剩余的5GW.

元大证券(香港)替代能源产业研究部主管李敏亦表示,"对他们(风电整机制造商)来说艰苦时期还没过完,供大大超过求,订单增长也在放缓,接下去几年毛利率都会被挤压."

虽然包括华锐风电和金风科技等国内大厂都急於跨出国门,但分析人士认为,受累于全球经济复苏乏力,中国风电厂商的海外订单成长料有限,加之国外融资瓶颈的掣肘和传统大厂如Vestas(VWS.CO)通用电气(GE.N)的围堵,通往海外市场并无坦途.

凯基证券风电设备产业分析报告称,虽然国内风电设备商在海外市场有所突破,但效益短期仍偏小.风机价格落底回升是目前行业主要亮点,但2012年中国风电市场的新增容量不会有太大惊喜,因此维持对该行业"中性"评级.

**价格战向技术和服务战升级**

"十一五"期间(2006-2010年)中国风电装机连年翻番,但飞速发展时期掩盖的并网问题、风机电场技术质量问题在今年集中暴露,政府随即收紧风电场审批,并提高整机技术和质量门槛,令整体装机增速大为放缓.而从未来的规划上看,今後每年国内的风电装机亦有限.

根据全球风能协会预测,明後两年全球风电装机量可能仅有20GW和22GW.而据国内行业人士指出,中国将2015年时的累计风电装机目标定为100GW,意味着此後每年平均年增装机量将回落到15GW上下,低於去年近19GW的新增装机.

"我们认为政府近来的措施将加速行业整合,并终结危害市场的恶性价格战."渣打银行分析师Evan Li亦称,"但在需求上来以前,近一段时间价格拉锯战还会持续."

行业数据显示,2010年时全国逾80家整机厂商总产能已经超过40GW,价格战场硝烟弥漫,风机报价从前两年每千瓦八九千元跌至近几个月的3,500元人民币一线,已降至部分企业的成本底线,一些大厂上半年业绩同比下滑更高达近五成.

不过,随着国内监管逐步完善,风电行业竞争将不再仅限於价格比拼的低级竞争之上.在整合淘汰一批成本过高的制造企业後,技术质量难以达标的企业也必将面临优胜劣汰的市场法则,售後服务也成为它们争取市场的重要手段,产能以外的综合竞争能力将逐渐成为比拼重点.

举例而言,由於此前国家不要求风机具备"低电压穿越"这一技术,今年上半年就已造成三起大规模低电压脱网事故,风机由於电压过低而脱离电网,严重影响电网系统运行稳定性,并损失大量电力.之後政府於8月提高技术监管门槛,以消除事故隐患.

与此同时,风电场开发运营企业对於风机品质的认识和要求也越来越高.一个风电场运营年限通常在20年以上,投资回报率要计算整个时间跨度,省了风机的初始投资,代价可能是其後的维修和电力损失,这笔账必须想得长远.

"风电场要是搞个'新三年,旧三年,缝缝补补又三年'可受不了!"金风科技在河北官厅风电场的风机维护员王建浮笑称.该风电场已於今年10月完成所有风机的低电压穿越改造.

而加强售後服务亦因此成为整机厂商的杀手剑.风机质保期通常为两年,但故障集中期是3-5年,机组发生故障後维修的金钱和时间成本都较高.国内整机企业三一电气就干脆提出保修五年,以及"赔偿因机组故障损失电量的电费"条款.

**海外布局面临瓶颈**

虽然冀望"东方不亮西方亮",但国内企业向国外走慢一步已让外国对手抢得先机,加紧布局又面临诸多瓶颈,未来海外营收放量增长只怕还要耐心等候.

华锐和金风等大厂都马不停蹄地在全球各大洲建立子公司,并与国内外项目开发商合作拿海外项目以提供风电机组.华锐在南美、南非和欧洲都获得供应项目,金风则在六大洲皆有斩获,不过项目的量都还不大.

丹麦Vestas和西班牙Gamesa(GAM.MC)季报显示,今年前三季度两家企业营收分别基本持平和录得31%同比增长,其本土以外市场销售成为最大保障.

相比之下,国内整机商同期普遍录得营收负增长,幅度高达两位数,这与市场结构单一不无干系.2010年时出口为中国风机厂商仅贡献了5%的营收.风机大厂稍占上风,像金风科技今年三季度时的出口营收比重提高到一成,并计划於2015年时将海外营收比重提高至30%.

凯基证券分析师徐德仁在报告中分析,国内厂商的海外扩张面临三大瓶颈,一是风机品牌与质量的确立需要一两年的测试时间;二是区域限制,如全球第二大市场--北美要求风机本地化率要达七成;三是中国厂商海外布局速度过於缓慢.

"整体而言,我们认为中国风机海外市场布局效益要到2013年才能有所体现."他称.(完)

--审校 张喜良

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