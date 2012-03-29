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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 09:36 BJT

中国对盲目扩张的风电行业再踩刹车

《上海证券报》周四援引国家能源局特急文件称，要求各省(区市)发改委严格执行风电项目核准计划，对於风电弃风超过20%的地区，原则上不得安排新的风电项目建设。目前国内60多家风电整机制造商产能正严重过剩，国内龙头企业如华锐风电和金风科技等不得不寻求海外布局。路透

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