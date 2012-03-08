中电投称其今年风电装机将翻番 光伏下降

路透北京3月8日电---中国五大电力集团之一的中国电力投资集团周四称,集团今年风电装机规划为200万千瓦左右,较去年几近翻番;但光伏装机将减约两成.

该集团总经理陆启洲在"两会"(人大和政协会议)间隙对路透表示,今年集团光伏发电规划为30万千瓦左右,较去年的近38万千瓦下降21%.去年其风电装机规模为107万千瓦.

今年年初光伏标杆上网电价被下调至1元人民币/千瓦时,原本为1.15元.不过陆启洲称,虽然价格下调,但光伏发电设备市场竞争激烈令成本下降,仍然有利可图.

至于风电目前的主要问题,"还是风电本身的建设规划,和电网的建设规划不同步.所以风电弃风的现象还是比较严重,"他说.

2011年时监管层收紧风电项目审批,并提高了风机技术质量标准,以促进行业稳健发展,截至2011年底,全国风电并网容量新增1,600万千瓦,累计达到4,700万千瓦.全国光伏电站装机达300万千瓦,比2010年增长四倍.

而针对今年政府工作报告中所称"制止太阳能、风电等产业盲目扩张",陆启洲表示,这主要是针对光伏和风电制造业出现的盲目扩张现象.

国家能源局副局长钱智民和工信部前部长李毅中均认为,中国肯定坚定不移发展新能源.

据国家能源局年初所做规划,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.

中电投是五大发电集团中,清洁能源比重最大的企业.据其此前规划,到2015年,集团发电装机容量将达到1亿千瓦,其中核电达520万千瓦,清洁能源比重由目前的30%提高到40%;2015年集团营业收入将达2,000亿元人民币,实现利润总额180亿元.

中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)和露天煤业(002128.SZ)等.

中国证券报周二报导援引陆启洲称,发电企业整体上市目前尚存较大困难,主要制约在於火电板块仍有较大亏损.

目前中电投拟将旗下一家火电类上市公司调整为环保类上市公司,之後再将新能源、水电、核电等板块逐步、依次地整合进去.(完)

--发稿 李然/康熙泽; 审校 乔艳红

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