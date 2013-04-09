去年全国风电发电量同比增41%--能源局

路透北京4月9日 - 中国国家能源局周二发布的统计显示，去年全国风电发电量和风电并网装机容量同比分别增长41%及31%，但风电平均利用小时有所下降，受部分地区限电问题影响。

国家风电信息管理中心的数据显示，到2012年底，全年风电发电量1,008亿千瓦时，同比增长41%，风电发电量约占全国总上网电量的2.0%。全国风电并网装机容量为6,266万千瓦，同比增长率为31%，

按照中国火电有关指标折算，2012年的风电发电量相当于节约燃煤3,286万吨标准煤、用水1.67亿吨，减少排放二氧化碳8,434万吨、二氧化硫22.8万吨、烟尘4万吨、氮氧化物24.2万吨。

国家能源局发布的另一项统计显示，2012年全国风电平均利用小时1,890小时，比2011年的1,920小时减少了30小时。从目前风电运行情况看，蒙东、吉林限电问题最为突出，冬季供暖期限电比例已经超过50%。

能源局表示，到2012年底，中国海上累计风电并网装机容量30万千瓦，位于英国（295万千瓦）、丹麦（92万千瓦）之后。

国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第三批风电项目核准计划，新核准的项目规模合计2,872万千瓦。至此，能源局“十二五”以来核准的风电项目超过8,000万千瓦。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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