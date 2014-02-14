微软Windows 8操作系统第一年销量不及前代 装机率偏低

路透西雅图2月13日 - 微软(MSFT.O)营销主管Tami Reller指出，Windows8操作系统自从15个月前推出以来已经出售超过2亿个授权，落后于Windows 7作业系统第一年销售2.4亿个授权的成绩。

Reller周四在一场高盛举办的科技会议上宣布最新的Windows 8销售数字，而这也是微软逾六个月来首度公布该数据。

Windows8及后续版本8.1销售缓慢，反映这两年个人电脑销售放缓，而智能手机及平板电脑则呈爆炸性增长。预估明年全球平板电脑销售就将超过个人电脑。

浏览相关图表，请点选：(link.reuters.com/jac26v)

Windows8原本设计是个人电脑及平板电脑皆可运行，但却让许多传统用户敬谢不敏，在此同时微软Surface平板电脑则难以让苹果(AAPL.O)的iPad用户大举移情别恋。

更令人忧心的是，实际使用Windows 8系统的人持续处于低档。虽然许多企业都已经购买Windows8授权，但是办公室中电脑安装Windows 8系统者仍属少数。

根据科技业统计数据公司Net Market Share，目前个人电脑上运行Windows8或8.1的比例为11%，运行Windows 7的比例为48%，有29%电脑还在使用已经超过10年之久的Windows XP。

Windows 7是微软至今最为成功的操作系统，卖出超过4.5亿份授权。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。