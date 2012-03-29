诺基亚Windows Phone登陆中国

诺基亚将从4月开始在中国销售搭载微软软件的智能手机，试图夺回被苹果和三星电子攫取的市场份额。公司总裁兼首席执行官艾洛普向市场发布了基於Lumia 610和Lumia 800系列的两款智能手机。Lumia 800C将从4月开始销售，售价为3,599元人民币，不带有运营商合同。更低价位的610C手机将在以後公布定价。路透