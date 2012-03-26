Windows Phone陷入进退维谷境地

* 消费者对应用程序存在需求;软件开发者需视销量来开发程序

* 微软和诺基亚公布1,800万欧元应用程序开发项目

* 会说话的汤姆猫开发者称,无针对Windows Phone的计划

路透3月26日电---应用软件!应用软件!还是应用软件!微软(MSFT.O)和诺基亚NOK1V.HE想要夺取苹果(AAPL.O)iPhone和谷歌(GOOG.O)安卓系统(Android)在智能手机市场的份额,这是它们所面临的最大挑战.

不过迄今为止,微软与诺基亚,以及它们的"战马"Windows Phone操作平台表现得似乎不是太好.

应用软件是一种可安装在手机上的小型程序,可以运行有用的或有趣的功能.苹果和谷歌的应用商店拥有各式各样的海量程序,这是两家企业以领先地位立足智能手机市场的关键因素.

微软和诺基亚周一表示,未来三年将向赫尔辛基的阿尔托大学(Aalto university)一项名为AppCampus的新移动应用程序开发项目投资1,800万欧元(2,390万美元).此举显示出两家企业充分意识到了问题的严重性.

在全球广受欢迎的Facebook、Twitter、Foursquare和Evernote等,都可在Windows Phone平台上运转,但许多特定领域或本地市场的程序开发商却避让开来.

根据应用软件研究机构Distimo的报告,Windows Phone Marketplace中提供的应用软件数量已经超过65,000件,多於另一竞争对手Research in MotionRIM.TORIMM.O的黑莓商店.不过,与苹果软件商店和Google Play的50万件相比,仍是小巫见大巫.

更糟的是,最新的IDC/Appcelerator调查显示,只有37%的开发商愿意为Windows Phone设计程序,这与之前一次的调查结果相比要略为下降.而愿意为iPhone和安卓开发程序的人数比例分别是89%和79%.

"移动程序开发商对Windows platform的兴趣,已经降到过去两年来的最低水平,并且没有好转迹象."Sanford C. Bernstein分析师Pierre Ferragu称.

微软去年发布最新Windows Phone 7.5操作系统芒果(Mango)受到好评.诺基亚则在去年底推出搭载芒果系统的Lumia系列手机.诺基亚正竭力同苹果和三星电子(005930.KS)等对手争夺市场份额.

Lumia手机外观设计出色,并有自动更新新闻、天气、图片和社交动态的功能图标.不过应用程序数量较少和质量问题,造成客户诉求不佳.

Christian Lindholm是数位设计公司Fjord在芬兰赫尔辛基的合夥人,他深信最新版的Windows Phones有足以挑战iPhone的吸引力.

微软及诺基亚取得智能手机市场份额的关键,均在於他们要如何打破这个恶性循环--Windows phones的低销量令应用程序制造商却步,而消费者又不想使用那些没有搭载其惯用应用程式的手机.

"他们得打破这个矛盾,才能冲出足够的量,自然提升成长,"Lindholm说.

**市占率萎缩**

微软与诺基亚在周一宣布的计画,就是想在除了付费给第三方开发应用程序之外,试图另外寻求新的解决之道.

该计划将为应用程序生产商提供支援、教育甚至融资,希望藉此增加Windows Phone现有以及独有的应用程序数量.

但对新平台来说,这是条艰困的道路.根据Strategy Analytics统计,微软上季在智能手机市场的份额下滑至仅有2%,上年同期为3%,四年前同一时期还为13%.

除了诺基亚,其他手机制造商给微软的支持非常少,例如三星,这家韩国大厂显然已经专注在提供安卓的内容.

**"Talking Tom Cat"也兴趣缺缺**

狂受欢迎的"愤怒鸟"游戏制造商Rovio周五时把大家吓出一身冷汗,有媒体称最新版游戏"愤怒鸟:太空"(Angry Birds Space)将不会出现在Windows的平台.

Rovio执行长Mikael Hed後来对路透说,该公司正在开发把此游戏放在Windows Phone,但他并未说明时间表.

不过许多小型应用程序开发商,例如广受欢迎的"Talking Tom Cat"设计商Outfit7、以及生产相机应用程式的Joby,均已表示没有计划登上Windows Phone,这凸显出微软与诺基亚的处境有多麽艰困.

扩增实境(augmented reality)的先行者们也在退缩.扩增实境是将数字技术和现实结合的一种技术,是无线领域最热门的方向之一.

"我们在更新安卓和iPhone应用和增强其扩增实境性能方面有足够多的工作,"扩增实境企业联合创始人Maarten Lens-Fitzgerald称.

Springpad联合创始人Jeff Janer提出了应用程序开发者的主要担忧:艰难地迁至新的平台是否划算.

"考虑新平台时,我们考虑开发和支持成本,与市场机遇方面的潜在回报之间的平衡,以及能否节约成本进入市场,"Janer称.Janer目前没有为Windows Phone开发应用的计划.

对於很多小型开发者,问题是成本,以及收回投资的速度.

Semi Secret Software的联合创始人Adam Saltsman称,为Windows Phone开发一项应用,可能需要六个人工月,若是承包,则相当於60,000美元或更多.

Windows Phone的使用者少,使开发者对应用收费更高,进一步减少顾客.Google Play可用0.99美元买到的应用,Windows Phone Marketplace上要卖到2.99美元.

这无疑是微软和诺基亚面临的又一个大挑战.(完)

--编译 洪曦/李婷仪/王丽鑫; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。