全球风电市场2013年将面临挑战--咨询机构

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透哥本哈根12月28日电---丹麦MAKE咨询公司在研究报告中称，即使美国将优惠政策--生产税收抵免（PTC）的有效期延长至2012年之後，风力发电设备市场在2013年仍将面临困境。
MAKE表示，有关PTC是否会延期或被其他政策取代的不确定性，导致2011和2012年风电建设扎堆，2013年的新开发计划则直线下滑。
MAKE在给付费用户的报告摘要中称，"没有PTC优惠政策，2013年风电装机水平将骤降，美国市场将游走在悬崖边上。"
"即使PTC获得延期，对市场也很可能不会产生明显的影响力，因市场将面临更具挑战性的宏观经济状况：基本需求保持疲软，天然气期货价格低迷不振。即便有PTC政策扶持，火热的市场表现也将在2013年一去不返。"
该公司还表示，分析2012年将竣工项目的公开订单发现，风力发电机制造行业领军企业稳固了他们的市场份额。
MAKE今年3月发布的年度排行榜显示，丹麦风力发电设备制造商Vestas (VWS.CO)以12%的全球市占率攀升至榜首，紧随其後的依次是中国的华锐风电(601558.SS)和美国通用电气(GE.N)。
MAKE称，风力发电设备市场价格自2008年以来一路下滑，但是激进的销售策略可能无法长久维持下去。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。