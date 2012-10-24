全球名酒拍卖市场萎缩 “拉菲泡沫”破裂

2010年3月24日在香港拍到的拉菲红酒。 REUTERS/Bobby Yip/Files

路透纽约10月23日电(记者 Leslie Gevirtz)---专家周二表示，因供应和信贷紧缩，投标人远离波尔多佳酿，全球葡萄酒拍卖市场的销售额今年料将萎缩至4亿美元。2011年，全球葡萄酒拍卖市场的销售额逾5亿美元。

Acker Merrall & Condit总裁兼拍卖总监John Kapon表示：“波尔多酒占到拍卖市场约50%，勃艮第葡萄酒占35%，这意味着剩下的是意大利、加利福尼亚的葡萄酒。”该行是全球最大名酒拍卖行。

“现在，波尔多的拍卖价下滑了30%，部分酒类甚至下滑50%，拉菲酒庄的泡沫破裂了。”

法国五大名酒庄之一的拉菲酒庄(Lafite-Rothschild)1982年份12瓶装一箱的葡萄酒拍卖价下滑至4万美元甚至更少。而就在两年前，这种葡萄酒的拍卖价通常为6万美元，甚至8万美元。

追踪美国名酒拍卖的葡萄酒观察家拍卖指数(Wine Spectator Auction Index)第三季下滑近3%。第三季平均单件拍品的成交价为2,300美元，而一年前同期内的价格为3,616美元。

苏富比拍卖行葡萄酒部门高级主管杰米·里奇(Jamie Ritchie)认为，在价格恢复缓慢平稳上升前，葡萄酒的拍卖价还将趋於平稳。

他解释道：“你不仅得卖出更多葡萄酒以维持同样的销售水平，而且流入拍卖市场的葡萄酒越来越少。”

佳士得拍卖行的Charles Curtis则更为乐观。他表示，顶级勃艮第葡萄酒价格的大幅上涨已消除了波尔多酒的部分损失，而其他酒类，尤其是弥补了意大利和法国罗讷酒的价格也开始走强。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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