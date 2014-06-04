中国茅台等白酒寻求进军欧美市场

2013年5月29日在北京市场拍到的白井坊品牌白酒。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透纽约6月3日 - 正如俄罗斯有伏特加、墨西哥有龙舌兰、苏格拉有威士忌一样，中国也有自己的蒸馏酒--白酒。

根据麦肯锡和瑞银的研究报告，白酒是全球最畅销的烈酒类产品，市场规模达到230亿美元。

但随着中国社会掀起厉行节约、反对浪费运动，白酒在国内市场的销量下降，白酒厂商正在美国和欧洲寻求新的市场。

根据国际葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）的数据，由于中国是白酒主要消费国，中国白酒消费在全球烈酒消费中所占比例超过三分之一。

中国知名白酒品牌--茅台历史悠久，可追溯至公元前一世纪。据咨询公司Brand Finance称，茅台酒品牌价值接近24亿美元，仅次于苏格兰Johnnie Walker威士忌品牌。

美国白酒进口商CNS Four Seasons Trading高层刘元（音）称，白酒“代表尊重、传统和财富”。刘元和Private Cask Imports的高管Manny Burnichon已经着手为白酒扩大美国市场。

白酒厂商正在努力让西方消费者相信，白酒与威士忌和波本酒属于同一类别。

西方消费者对白酒的鉴赏能力可能需要一些时日来培养。美国肉类出口联合会驻北京的一位经理Michael Pareles去年接受路透采访时称，他起初觉得白酒喝起来就像“油漆稀释剂”。

但他补充说，他最终渐渐喜欢上了白酒。

“我觉得，白酒最终会在中国以外找到一个家，但其将需要进行调整以满足本土市场需求，”Derek Sandhaus说。Sandhaus是《白酒：中国烈酒必备指南》（Baijiu, The Essential Gide to Chinese Spirits）一书的作者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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