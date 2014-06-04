中国茅台等白酒寻求进军欧美市场

焦点：中国70城房价环比涨幅抬头 调控趋频供需两端齐发力
路透北京4月18日 - 随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。
路透纽约6月3日 - 正如俄罗斯有伏特加、墨西哥有龙舌兰、苏格拉有威士忌一样，中国也有自己的蒸馏酒--白酒。
根据麦肯锡和瑞银的研究报告，白酒是全球最畅销的烈酒类产品，市场规模达到230亿美元。
但随着中国社会掀起厉行节约、反对浪费运动，白酒在国内市场的销量下降，白酒厂商正在美国和欧洲寻求新的市场。
根据国际葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）的数据，由于中国是白酒主要消费国，中国白酒消费在全球烈酒消费中所占比例超过三分之一。
中国知名白酒品牌--茅台历史悠久，可追溯至公元前一世纪。据咨询公司Brand Finance称，茅台酒品牌价值接近24亿美元，仅次于苏格兰Johnnie Walker威士忌品牌。
美国白酒进口商CNS Four Seasons Trading高层刘元（音）称，白酒“代表尊重、传统和财富”。刘元和Private Cask Imports的高管Manny Burnichon已经着手为白酒扩大美国市场。
白酒厂商正在努力让西方消费者相信，白酒与威士忌和波本酒属于同一类别。
西方消费者对白酒的鉴赏能力可能需要一些时日来培养。美国肉类出口联合会驻北京的一位经理Michael Pareles去年接受路透采访时称，他起初觉得白酒喝起来就像“油漆稀释剂”。
但他补充说，他最终渐渐喜欢上了白酒。
“我觉得，白酒最终会在中国以外找到一个家，但其将需要进行调整以满足本土市场需求，”Derek Sandhaus说。Sandhaus是《白酒：中国烈酒必备指南》（Baijiu, The Essential Gide to Chinese Spirits）一书的作者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月18日 - 随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。
路透东京4月18日 - 三菱支线客机(Mitsubishi Regional Jet，MRJ)交付时间已推迟五次，且面临成本上升的问题，但其背后企业实力雄厚且政府准备重振二战后萧条的航空产业，可望确保其成为日本造客机的先锋。
路透上海4月18日 - 国际汽车厂商在中国市场的利润面临上汽集团(SAIC)和吉利(Geely)这两家本地企业的威胁。两家企业将推出新款汽车和营销策略，在中国市场上挑战那些知名度更高的外来品牌。