国际酿酒企业抢滩亚洲市场

路透孟买1月28日 - 全球前几大制酒企业正在中国、印度、韩国和越南寻找收购与结盟的机会,渴望在规模2,580亿美元、增速是全球其它市场两倍的亚洲市场淘金.

银行业与制酒业消息人士提到,国际啤酒商的潜在收购或合资对象包括香港上市的金威啤酒(0124.HK),中国的北京燕京啤酒,印度的Tilaknagar Industries(TILK.NS),以及KKR & Co投资的韩国啤酒商东洋啤酒(Oriental Brewery).

像其它很多行业一样,全球制酒行业也在加速向亚洲进军,以抵消国内增长停滞不前的影响.

"所有人都想在亚洲分一杯羹."孟买全球市场研究公司Mintel的顾问Deepa D'Souza称.

"那些已经在亚洲立足的国际企业希望在诸如中国等市场进一步扩张,"她补充道,"问题是合适的资产不够多,所以大家都在争先恐后的抢占,现在看到的这种收购战还会有更多."

全球制酒企业市净率(股价/净值比)图表,请点击(link.reuters.com/jaz45t)

去年经过两个月的竞争,荷兰啤酒商喜力(海尼根, Heineken NV)(HEIN.AS)终于以64亿美元得到亚太酿酒有限公司控股权.这个收购价相当于获利的35倍,是对亚洲啤酒商进行的收购中出价最高的交易之一,表明国际企业愿意为亚洲增长题材提高价码.

全球头号酒商Diageo Plc(DGE.L)收购印度United Spirits (UNSP.NS)多数股权的计划,可能在未来几年掀起更多针对该国制酒商的收购.在印度争取合作伙伴的竞争已经拉开序幕.

一名Tilaknagar高管向路透表示,法国酒商Pernod Ricard SA(PERP.PA)与Tilaknagar签署了装瓶协议.Pernod Ricard旗下有Seagrams威士忌等品牌.Pernod证实有与Tilaknagar签署装瓶协议,但不愿就是否寻求策略结盟置评.

印度第二大酒商Radico Khaitan (RADC.NS)执行董事Abhishek Khaitan表示,在去年与帝亚吉欧的合作关系结束后,公司一直与国际同行商讨建立合资企业事宜.

**联合,非并购**

中国酒类行业的交易主要局限在分销合作上,不过银行界人士表示,随着整个行业整合的进行,可能会出现一些并购案.

中国头五大酿酒企业占据国内市场的约60%份额,韩国最大的两家酒企在韩国市场的占有率则在90%左右.

"在中国,关键是拥有一个成功的合作伙伴来建立合资企业,通过这个平台不仅能出售他们的洋品牌,也有助于提升本土品牌的质量,增加销量,"香港一名为酒商提供顾问服务的并购银行家表示.他拒绝署名,因未获准公开讨论此事.

2007-2011年间,中国啤酒市场规模增长了29%,Mintel预计未来五年累积增幅将达到47.5%.

但从中分得一杯羹的成本并不低.法国兴业银行驻伦敦分析师Andrew Holland说,中国酒商的估值比西方企业高出三倍,并购成交价格与获利相较的市盈率(本益比)偏高,最高达到50倍.

"这有点奇怪,因为中国啤酒行业的获利能力并不高.但很多西方啤酒商看中的是这个市场的规模和成长潜力,因而在进入中国市场的时候会忽略一般的财务纪律.

以未来12个月的预估获利计算,珠江啤酒(002461.SZ)目前的市盈率为92.3倍,华润创业(0291.HK)则为25.8倍.而全球该行业的平均值是18.1倍.

金威啤酒出售部分中国业务的计划已被推后,因其高报价令一些买家望而却步.但知情人士向路透透露,金威仍与雪花啤酒就协议进行谈判.金威与燕京啤酒的谈判去年破裂.雪花啤酒是华润创业与全球第二大啤酒商SABMiller SAB.L合资建立的企业.

华润创业发言人Vincent Tse表示,公司不会对臆测发表评论.燕京啤酒一名高层也表示,公司现在未与任何外国酿酒商之间签署任何协议.未能立即联系到金威高层对此做出评论,雪花啤酒也未立即置评.

银行家表示,KKR (KKR.N)和Affinity Equity Partners有意出售旗下合资企业东洋啤酒(Oriental Brewery),此案料将成为今年规模最大的交易.

熟知东洋啤酒财务数字的消息人士表示,若完整标售东洋啤酒,可能吸引日本及全球酒商的买兴,根据其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.3亿美元估算,收购总值估计可达30亿美元以上.

KKR拒绝评论.

银行界人士也透露,越南政府计划今年出售Sabeco的20%股份.

在印度,企业比较偏向于进行合作的方式,因为大部分饮料公司都是私人所有,他们不愿意放弃对企业的控制.(完)

(编译 程琳/梁睿雪; 审校 张明钧)

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