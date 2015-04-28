中国酿酒葡萄种植面积超法国，居全球第二

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月27日 - 中国去年超越法国，酿酒葡萄种植面积居世界第二，因中国葡萄酒需求旺盛，继续大面积种植以进口品种为主的葡萄。
国际葡萄园与葡萄酒组织（OIV）周一称， 中国的葡萄栽种面积较本世纪初增加了一倍多，达到了79.9万公顷。而2013年起，中国成为世界最大的红酒消费国。
中国占全世界酿酒葡萄种植面积的10.6%，法国占10.5%，而西班牙占了13.5%。
“中国在所有行业都想自给自足，包括这个（葡萄酒）领域，”OIV总干事奥兰德（Jean-Marie Aurand）对记者称。
他称，中国从世界各地进口各种葡萄品种种植，多数是红葡萄品种，因为中国人很少喝白葡萄酒。
但中国的葡萄酒产量仍远远落后于法国、意大利和西班牙等主要葡萄酒生产国，后者去年葡萄酒产量都超过了40亿升，而中国的产量仅11亿升，排在世界第八位。
奥兰德指出，葡萄种植4-5年后才能进入盛果期，而中国葡萄种植面积开始猛增不过是两三年前的事，因此可能还得过上几年，中国的葡萄酒产量才会大幅增加。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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