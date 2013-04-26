零售和电商成红酒销售主力 中国亦功不可没

路透伦敦4月25日(记者 Paul Casciato) - 行业专家周四表示，大型零售商和互联网将日渐主导全球高达1,640亿美元规模的红酒市场，而酒吧和餐厅将风光不再。

国际红酒及烈酒贸易展会Vinexpo发布的报告还强调了中国作为红酒消费国的崛起。2007-2011年期间，中国在红酒销量和价值上都超过其他国家。

VINEXPO首席执行官罗伯特·贝纳特(Robert Beynat)表示：“中国冠绝群雄。”

这份报告显示，在红酒消费占全球四分之三的18个国家中，零售销量不断增加，街角商店、酒吧、餐厅的红酒销售呈下滑趋势。

贝纳特对记者表示：“我们可能会看到街角商店最终会消失。”他补充道，除中国外，所有国家街角商店的红酒销售都呈下滑趋势。

报告称，非现场消费(Off-trade)占全球所有销量的71.7%。法国家乐福(CARR.PA)和英国乐购(TSCO.L)是多数市场中引领该趋势的典型大型零售商。

超过四分之三的中国人会在超市购买红酒，法国的比例为三分之二，德国为46%。

快速发展的中国市场还名列电商销售的首位，27%的中国消费者有时会以这种途径购买。日本、巴西、英国则紧随其后。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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