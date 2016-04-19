去年全球葡萄酒贸易增长 受中国市场需求复苏带动--OIV

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透巴黎4月18日 - 国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）周一称，葡萄酒出口商庆祝中国葡萄酒消费下滑两年后在2015年复苏，因中国葡萄酒消费增长带动全球葡萄酒贸易扩张。
2015年中国葡萄酒进口量增长44%至5.5亿升，葡萄酒消费量增长3%接近16亿升。
“从量上看，中国国内需求是2015年（葡萄酒）贸易增长的最大贡献方。”OIV在报告中称。
受中国政府约束送礼风气的影响，2013年和2014年中国葡萄酒消费下降。
OIV总干事Jean-Marie Aurand在巴黎的新闻发布会上称，去年的增长表明红酒在中国中产阶层中继续受欢迎。
他还称，需求复苏表明中国市场的去库存阶段结束。
OIV称，作为全球第五大葡萄酒消费国，中国市场需求的改善带动全球葡萄酒贸易量增长近2%至104.3亿升，全球葡萄酒贸易额则增长10.6%至283亿欧元（320亿美元）。
根据OIV估算，法国按出口额计仍是全球最大的葡萄酒出口国，所占市场份额达29%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
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