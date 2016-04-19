去年全球葡萄酒贸易增长 受中国市场需求复苏带动--OIV

路透巴黎4月18日 - 国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）周一称，葡萄酒出口商庆祝中国葡萄酒消费下滑两年后在2015年复苏，因中国葡萄酒消费增长带动全球葡萄酒贸易扩张。

2015年中国葡萄酒进口量增长44%至5.5亿升，葡萄酒消费量增长3%接近16亿升。

“从量上看，中国国内需求是2015年（葡萄酒）贸易增长的最大贡献方。”OIV在报告中称。

受中国政府约束送礼风气的影响，2013年和2014年中国葡萄酒消费下降。

OIV总干事Jean-Marie Aurand在巴黎的新闻发布会上称，去年的增长表明红酒在中国中产阶层中继续受欢迎。

他还称，需求复苏表明中国市场的去库存阶段结束。

OIV称，作为全球第五大葡萄酒消费国，中国市场需求的改善带动全球葡萄酒贸易量增长近2%至104.3亿升，全球葡萄酒贸易额则增长10.6%至283亿欧元（320亿美元）。

根据OIV估算，法国按出口额计仍是全球最大的葡萄酒出口国，所占市场份额达29%。（完）