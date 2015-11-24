中国反腐波及柯纳克白兰地销售 生产商加大美国市场营销力度

11月13日，在纽约曼哈顿拍摄的一杯柯纳克白兰地。法国柯纳克白兰地生产商们加大对美国市场的押注，推出新产品和活动，吸引非洲裔以外的美国人。 REUTERS/Mike Segar

路透法国柯纳克11月22日（记者 Martinne Geller） - 法国柯纳克白兰地生产商们加大对美国市场的押注，推出新产品和活动，吸引非洲裔以外的美国人。

LVMH(LVMH.PA)酩悦·轩尼诗（Moet Hennessy）、人头马君度（Remy Cointreau）(RCOP.PA)、保乐力加（Pernod Ricard）(PERP.PA)和Beam Suntory四大生产商将更多注意力放到了美国市场，因中国反腐导致中国市场销售下滑。

在法国，柯纳克白兰地被视为是成熟绅士的选择，但在美国则不然。

黑人饮用柯纳克白兰地的文化至少能追溯到世界大战期间美国士兵出入巴黎酒吧。

高管和分析师们指出，非洲裔美国人占美国柯纳克白兰地消费量的近三分之二。现在这种情况正在改变。

白兰地生产商现在需要寻找其他客户，帮助填补中国留下的空白。

“我们不希望柯纳克白兰地只适合一类人，”人头马执行总监Augustin Depardon对路透说道。

以《复仇者联盟》影星杰瑞米·雷纳（Jeremy Renner）代言的新促销活动意在扩大客户群。

轩尼诗、人头马、马爹利和拿破仑占柯纳克白兰地的85%，他们的竞争前所未有地激烈，试图利用波旁和朗姆酒等“威士忌”目前的兴旺。

“我们看到很多柯纳克白兰地竞争对手在美国更加激进，在媒体活动上的投资是前所未有的，”轩尼诗美洲业务开发总监Jean-Baptiste Rivail说道。“轩尼诗和威士忌的势头吸引安静的厂商加大在美国市场的努力。”

其中一个安静的厂商是保乐力加旗下的马爹利。该品牌在中国进行大力推广后成为了那里的龙头，现在试图提升自己在美国市场仅2%的份额。

“这将是我们的首要任务，”马爹利国际传统品牌大使Christophe Pienkowski表示。

马爹利采取的措施包括推出新品Charactere，希望有助于吸引喝威士忌的住在美国的拉美人；以及与嘻哈乐团The Roots合作。

根据Euromonitor的预测，今年美国市场柯纳克白兰地零售额将增长9%，达到52亿美元，将一举超过中国市场，后者则料将从2012年达到的78亿美元的峰值下滑36%。（完）