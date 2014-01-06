永亨银行称主要股东与华侨银行订立独家协议 磋商出售股权

路透香港1月6日 -香港中小型银行--永亨银行0302.HK周一表示，其主要股东与新加坡华侨银行(OCBC.SI)订立独家协议，同意在1月31日前与华侨银行独家商讨出售股份协议，寻求落实有关条款。

声明称，目前主要股东或永亨银行尚未与华侨银行就可能收购要约订立具约束力协议，也未落实任何最终条款及正式法律文件。此外，永亨银行或华侨银行并未就有关可能收购要约接触香港金融管理局，亦不能肯定收购要约最终可获得金管局的批准。

永亨银行此前表示，拟出售股权的主要股东为冯氏家族成员及其关联方，以及BNY InternationalFinancing Corporation。

永亨银行今天早盘尾段突然停牌，公司已申请股份于周二恢复交易。

路透上周五引述两名知情人士表示，新加坡华侨银行对永亨的估值约53亿美元，并拟以大约两倍的市帐率收购永亨。而此前另一家本地中小型银行--创兴银行(1111.HK)获广州市政府背景的越秀企业（集团）有限公司以2.08倍市帐率收购。

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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