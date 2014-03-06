文克莱沃斯兄弟使用比特币订购太空旅行

卡梅隆·文克莱沃斯(左)和泰勒·文克莱沃斯2014年1月28日在曼哈顿出席纽约州金融服务局虚拟货币听证会时的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透旧金山3月5日（记者 Noel Randewich） -你无法用比特币在亚马逊(AMZN.O)消费或支付房贷，但文克莱沃斯(Winklevoss)孪生兄弟周三用比特币订购了太空旅行。

卡梅隆·文克莱沃斯和泰勒·文克莱沃斯兄弟因起诉Facebook(FB.O)创始人扎克伯格抄袭他们的创意而广受关注。他们称，使用比特币购买了亿万富豪理查德·布兰森(Richard Branson)旗下Virgin Galactic的商业太空旅行票。

文克莱沃斯兄弟双双获得了牛津大学MBA学位，也曾作为赛艇选手角逐奥运会。他们成为比特币的传道者和投资者，并计划推出一个比特币基金，以方便在股市交易比特币。

泰勒·文克莱沃斯在博客文章中将布兰森征服太空的努力和比特币企业与马可波罗、哥伦布、达·伽马和哥白尼等改变世界认知的历史性人物相提并论。

“卡梅隆和我是这样考虑的：购票的比特币是支持可能永久地改变我们旅行方式的新技术的种子资本，购票所使用的比特币技术可能永久地改变我们的交易方式。”他写道。

Virgin Galactic是布兰森旗下维珍集团的美国子公司，正在以每张25万美元的价格销售SpaceShipTwo飞船票。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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