文克莱沃斯兄弟使用比特币订购太空旅行

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山3月5日（记者 Noel Randewich） -你无法用比特币在亚马逊(AMZN.O)消费或支付房贷，但文克莱沃斯(Winklevoss)孪生兄弟周三用比特币订购了太空旅行。
卡梅隆·文克莱沃斯和泰勒·文克莱沃斯兄弟因起诉Facebook(FB.O)创始人扎克伯格抄袭他们的创意而广受关注。他们称，使用比特币购买了亿万富豪理查德·布兰森(Richard Branson)旗下Virgin Galactic的商业太空旅行票。
文克莱沃斯兄弟双双获得了牛津大学MBA学位，也曾作为赛艇选手角逐奥运会。他们成为比特币的传道者和投资者，并计划推出一个比特币基金，以方便在股市交易比特币。
泰勒·文克莱沃斯在博客文章中将布兰森征服太空的努力和比特币企业与马可波罗、哥伦布、达·伽马和哥白尼等改变世界认知的历史性人物相提并论。
“卡梅隆和我是这样考虑的：购票的比特币是支持可能永久地改变我们旅行方式的新技术的种子资本，购票所使用的比特币技术可能永久地改变我们的交易方式。”他写道。
Virgin Galactic是布兰森旗下维珍集团的美国子公司，正在以每张25万美元的价格销售SpaceShipTwo飞船票。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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