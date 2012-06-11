WINTEL联盟吹起反攻号角 台湾电脑产业奋力一掷

6月6日，在2012年台北国际电脑展(Computex)的微软展区，微软最新的操作系统软件Windows8亮相。 REUTERS/Yi-ting Chung

* 微软Windows8即将推出,WINTEL联盟吹起反攻号角

* 台湾PC产业链寄于厚望,苹果阵营大将鸿海亦加入

* WINTEL反攻之役成功与否还待考验

* PC厂创新营造差异化,才能提高"含金量"

记者 张雅菁

路透台北6月11日电---Microsoft+Intel+Taiwan=MIT.这样完美的组合.在酷热的台北夏季已把消费者"喜新厌旧"情绪引爆了出来.但拥抱它的代价不只不菲,而且结局也暂难判断.

甫结束的全球第二大资讯科技展--台北国际电脑展(Computex)今年最大话题所在,无疑是"WINTEL"联盟再度合体出击,预计下半年推出最新微软操作系统软件Windows8选在此时亮相,加上英特尔再推触控超薄笔电(Ultrabook),在展场上大为吸引眼球,一扫近年来被苹果及ARM+GOOGLE抢尽风头的低气压.

台湾两大PC品牌厂宏基(2353.TW)及华硕(2357.TW)在展前一天便召开记者会,大秀最新系列平板电脑及笔记本电脑,包括变型(convertible)的笔电暨平板两用款.诸如旋转折叠或是双面板的创新应用,配上Window8方块砖的触控新介面.

Computex一隅,不时爆出的惊呼声及掌声,已可窥出忠于苹果及Android的消费者开始心猿意马.

"过去WINTEL是逼迫使用者"开卡车去接小孩下课,一直到2007年才有人卖省油的车,把大家从这情景解放出来."iPhone的PC代工厂和硕(4938.TW)董事长童子贤如此形容.

"WINTEL就是台湾最擅长的战场.基本上Microsoft跟Intel的架构成功,对台湾是比较有利的."瑞银证券亚太区半导体首席分析师程正桦称.

自30年前IBM(IBM.N)推出首部结合英特尔INTC.L核心处理器与微软(MSFT.O)DOS系统的个人电脑,两大核心软硬体龙头与台湾下游PC制造商向来是鱼帮水、水帮鱼的关系,共同做大了PC产业.

不过,自2007年结合ARMARM.L架构处理器的苹果(AAPL.O)智能手机iPhone发表,2008年谷歌(GOOG.O)Android作业系统异军突起,及2010年平板电脑iPad问世,一连串移动设备风潮自此吹起,也从此改写个人电脑产业史,进入合纵连横的战国时代.

在过去几年苹果阵营最具代表性的代工大厂鸿海(2317.TW)营收大幅攀升之际,"非苹阵营"的另一块台湾PC产业链则是随着WINTEL阵营,显得落莫.

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**PC产业反攻之役?**

事实上,微软早在2003年即推出过Windows Mobile的移动设备操作系统软件,但却"几乎是一夜之间被废掉武功",童子贤表示,这是一个令人震憾的现象,因为微软利用相容性千丝万缕牵在一起的Windows,消费者竟然愿意放弃.

他分析认为,以往PC强调的是资讯创造"data creation",配备强大运算效能,但近来苹果发起的革命却是资讯利用"data consumption",重视的是轻便省电.

"这家公司跟其集团、结盟夥伴是有思考能力跟反省能力,我们会看到Win8迎头跟上新的潮流."童子贤在和硕的设计展示间表示.

在台湾PC产业耕耘30多年的宏基董事长王振堂也是充满干劲地表示,台湾还是微软最佳的硬体供应厂商,看好"Microsoft+Intel+Taiwan=MIT"的公式.

王振堂在Computex期间接受外电联访时透露,上个月远赴西雅图拜访微软总部时感受到"他们比以前谦逊好多.我从未觉得那麽受到支持."

他更提及与微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的一段笑谈.他向鲍尔墨表示一定要祭出强而有力的行销活动.鲍尔墨却笑答自已被选为2011年最差的CEO.

王振堂开玩笑地说,"即使你是2011年最差的CEO,你还是要站起来再战."而鲍尔墨则告诉王振堂,"Yes, we will fight."

**希望中带挑战**

对於曾经一统江湖的WINTEL联盟重振旗鼓,就连鸿海董事长郭台铭在今年Computex展期间积极拜会微软及英特尔高层,以及惠普等老客户,其影响力可见一般.

"我们不能只做苹果的东西,这些人当然都要见,"一位鸿海公司人士表示.郭台铭亦低调向媒体表示,"我们做的是硬件,哪一个阵营不重要."

除了PC品牌及代工厂外,在关键零组件个股也已报以"涨声",例如与英特尔签下产能供给协议的触控面板厂TPK(3673.TW),以及笔电承轴供应商新日兴(3376.TW)今年以来大涨逾40%.

不过,新的Windows8是否能真能如郭台铭所说,在经济不景气时让大家看到另一个希望橱窗,问号还不少.

第一便是软件售权费预期将提高,而英特尔也表明处理器没有降价打算,恐让终端产品零售价难以亲民.另外,在苹果的线上商店已有数十万应用软件可以下载之际,微软的生态系统却尚未完全成熟.

"苹果也是不断在加新的东西,谁晓得星期一苹果(全球开发商大会)宣布的东西,会不会又让市场翻过来?"ARM全球移动运算ODM市场开发经理陈洛称.

就以平板电脑为例,根据市调公司Gartner,明年微软在这块操作系统市占率仅会由今年的4%,成长至8%;居冠的苹果只会由61%小跌至55%.

而镜头再转回微软OEM全球副总裁古杰海默(Steven Guggenheimer)的Computex专题演讲现场.他在犹如大型电视购物节目的台上,一一介绍Windows8各种新应用,面对一字排开20多部平板及笔电,一再重复着"超轻超薄超省电、超轻超薄超省电..."的台词.

反映出是各大PC品牌如何加入自己的创意,设计出让消费者愿意买单的产品,否则又将落入杀价竞争的窠臼.

"能赚多赚少看本事.以前Windows做那麽久,有人利润高有人利润低,有人2%就可以活,有人要5%才可以活,就各凭本事,"瑞银证券的程正桦称.

童子贤也以"星际大战第三部曲正拉开序幕"形容2012年PC产业表示,"应该定位为最活泼的年代,也是最挑战的年代,也是脑子最活跃的年代",希望一起努力提高PC业的含金量. (完)

--集体采写 詹颖颐/李千仪;审校 杨淑祯

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