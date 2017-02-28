智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团(1661.HK)周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
据公告，智美体育与Circlic将通过合资公司举办和运营马来西亚一带一路马拉松系列赛事项目。其中，智美体育子公司深圳智美和Circlic将分别持有合资公司55%和45%股权。
智美体育表示，“此次双方合作，为本集团在体育旅游板块的重要拓展。”
Circlic为马来西亚上市公司Salcon Berhad(SLCN.KL)的非全资附属公司，业务包括开发东南亚地区的线上社交和消费平台，具有在马来西亚计划及举办马拉松赛事的在地资源。
智美体育午盘初段跌0.47%，报2.14港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。