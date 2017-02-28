智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事

路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团(1661.HK)周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。

据公告，智美体育与Circlic将通过合资公司举办和运营马来西亚一带一路马拉松系列赛事项目。其中，智美体育子公司深圳智美和Circlic将分别持有合资公司55%和45%股权。

智美体育表示，“此次双方合作，为本集团在体育旅游板块的重要拓展。”

Circlic为马来西亚上市公司Salcon Berhad(SLCN.KL)的非全资附属公司，业务包括开发东南亚地区的线上社交和消费平台，具有在马来西亚计划及举办马拉松赛事的在地资源。

智美体育午盘初段跌0.47%，报2.14港元。（完）

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