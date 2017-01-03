苹果供应商纬创计划扩建印度智能手机部件厂--印度官员

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透孟买1月2日 - 印度一名高级地方政府官员周一表示，台湾智能手机部件厂商纬创(3231.TW)已申请扩建其班加罗尔工厂。美国消费电子公司苹果(AAPL.O)是纬创的客户之一。
印度南方卡纳塔克邦的这名官员对路透表示，纬创还要求当局尽快处理其申请事宜。
不到两周前华尔街日报报道称，苹果正在与印度联邦政府讨论在印度组装产品的可能性。印度是全球最大的智能手机市场之一，苹果在该市场的占有率不到2%。
“纬创已和我们接触，要求加快有关扩建现有工厂的某些审批程序，”上述要求不具名的官员表示，其未获授权公开谈论此事。
这名官员说，苹果是否将开始在印度制造产品仍然不得而知，但纬创期望“非常快速”地扩建工厂，可能是“向那个方向迈出的几步”。
苹果未立即回应寻求置评的邮件，暂未联络到纬创发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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