苹果供应商纬创计划扩建印度智能手机部件厂--印度官员

路透孟买1月2日 - 印度一名高级地方政府官员周一表示，台湾智能手机部件厂商纬创(3231.TW)已申请扩建其班加罗尔工厂。美国消费电子公司苹果(AAPL.O)是纬创的客户之一。

印度南方卡纳塔克邦的这名官员对路透表示，纬创还要求当局尽快处理其申请事宜。

不到两周前华尔街日报报道称，苹果正在与印度联邦政府讨论在印度组装产品的可能性。印度是全球最大的智能手机市场之一，苹果在该市场的占有率不到2%。

“纬创已和我们接触，要求加快有关扩建现有工厂的某些审批程序，”上述要求不具名的官员表示，其未获授权公开谈论此事。

这名官员说，苹果是否将开始在印度制造产品仍然不得而知，但纬创期望“非常快速”地扩建工厂，可能是“向那个方向迈出的几步”。

苹果未立即回应寻求置评的邮件，暂未联络到纬创发表评论。(完)