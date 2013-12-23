美股展望：美联储政策悬念消除 股市焦点将转向经济基本面

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透纽约12月22日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)终于宣布将开始缩减刺激措施，市场的一大不确定性得以消除，那美国股市年底前还会有更强劲的表现吗？恐怕不会。
“圣诞老人涨势”是一波季节性反常行情，指的是12月的股价涨势，通常出现在新年来临的前一周。
据股票交易商Almanac的数据，自1950年以来，标准普尔500指数在12月最后五个交易日和1月前两个交易日的平均涨幅约为1.5%。过去20年里，约有80%的12月股市为上涨。
尽管标普500指数本月迄今只涨了大约1%，但年内迄今涨幅约为27%，有望录得1997年以来最大年度涨幅。道琼工业指数年内迄今涨约24%，Nasdaq指数涨约36%。
“今年股市表现强劲，如果投资者今天就关帐不炒股了，我也不会感到惊讶，”Kayne AndersonRudnick投资管理公司的联席投资长Doug Foreman说。
“从现在到明年这段时间里，股市没有太多上涨空间，消息面也乏善可陈。”
股市上周急剧上扬，道指和标普500指数周五均收于纪录高位，因美联储周三宣布将每月850亿美元的购债规模减少100亿美元。
道指周线上涨了3%，标普500指数上涨2.4%，Nasdaq指数亦上扬2.6%。
上周股市的交易量低于均值，因为许多投资者在假日来临前已经锁定了今年的获利。
“市场的很多情况都很明了，但很多影响起伏都已经过去了。市场下周预计将继续清淡交投，不会有太多抛盘，”PremierWealth/First Allied Securities的分析师Mark Martiak说。
“我们在抛售赚到钱的股票，并在琢磨哪些板块明年会是赢家。我个人偏好景气循环类股和工业股。我想先了解假日过后的消息面，然后再推荐我中意的防御类股。”
本周中段将迎来圣诞节和新年假期，股市交易量很可能比前几年同期都要低。纽约证交所周二将于东部时间下午1点(1800GMT)提前收市，圣诞节当天将休市。周四将恢复交易。
**回归基本面**
分析师认为，本周投资者终于要将关注点转移至经济基本面了，比如经济报告和企业业绩。
“现在美联储缩减QE的悬念没有了，市场将回过头做出更加理性的决定，并关注重要的经济基本面消息，”BrownBrothers Harriman财富管理公司的首席投资策略师Scott Clemons说。
“1月将揭开第四季财报季的序幕，市场将全力关注那些业绩和财测。”
苹果将是关注焦点，该公司(AAPL.O)周日宣布，与中国移动(CHL.N)达成数年的iPhone销售协议，自2014年1月17日起生效。
本周将公布的美国经济数据包括周一的个人所得和支出、以及路透/密西根大学消费者信心指数12月终值。周二将迎来耐久财订单和新屋销售数据。周四将公布最近一周初请失业金人数。(完)
(编译 白云/杜明霞; 审校 王兴亚)
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