温家宝部署未来八项金融改革 统一债市为最大亮点

* 金融工作会议布署未来八项改革 * 提出设立统一债市为最大亮点 * 新股发行制度化改革值得期待 * 民间资本进入金融服务领域

路透北京1月9日电---包括成立金融国资委、推进利率市场化等几项中国金融工作会议前瞻议题,都没有进入中国总理温家宝的讲话内容,令向来以推出重要金融改革议题为标志的此次会议缺少了话题.

不过,要建立统一债市、提振股市信心以及引导民间资本进入金融领域,仍不乏成为业界广泛关注的亮点.

中国总理温家宝在周末结束的金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,包括继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;进一步完善人民币汇率形成机制.

"新的改革议题较少,能明确的也就是统一债市、提振股市信心和放宽金融准入这三项...,最重要的利率市场化改革提都没提,缺乏亮点."一位不愿署名的宏观经济分析人士称.

温家宝谈到未来一个时期的金融改革时指出,金融行业要大力提升服务功能,扩大服务覆盖面,加大对薄弱领域的金融支持.重点支持经济结构调整、节能减排、环境保护和自主创新,特别要加快解决农村金融服务不足、小型微型企业融资难问题.

在谈到金融机构的改革时,他指出,要着力加强公司治理,形成有效的决策、制衡机制,建立规范有效的激励约束机制.推进股权多元化,切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、 证券、保险等金融机构改制和增资扩股.

"政策性金融机构要坚持以政策性业务为主体,明确划分政策性业务和自营性业务,实行分账管理、分类核算."他称,"国家开发银行要坚持和深化商业化改革."

对於加强和改进金融监管,他指出,银行业要建立全面审慎的风险监管体系.证券业要完善市场制度,强化行为监管,保护投资者合法权益.保险业要加强偿付能力监管,完善分类监管制度.

而地方政府性债务风险也被单列,他提到,当前中国政府债务总体安全、可控.要综合施策、标本兼治,妥善处理存量债务,规范地方政府举债融资机制,将地方政府债务收支分类纳入预算管理,构建地方政府债务规模控制和风险预警机制.

此外,未来一个时期的金融改革内容还包括推动金融市场协调发展,促进股票期货市场稳定健康发展,坚决清理整顿各类交易场所,建设规范统一的债券市场.

对於金融宏观调控体系,他指出,要加强货币政策与财政政策、监管政策、产业政策的协调配合,有效促进经济发展和金融稳定.

温家宝并提到,要建立金融业统一征信平台,完善登记、托管、支付、 清算等金融基础设施,加强消费者权益保护.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 乔艳红

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