手机厂商寻求通过配件吸引买家

路透伦敦2月19日（记者 Paul Sandle） - 希望在巴塞罗那世界移动通信大会上看到创新的手机买家将需要观察手机以外的配件，比如360度摄像头等；手机厂商们难以将核心产品差异化。

创新需求前所未有高涨，因为手机买家不那么愿意购买只比现有手机略好的产品，手机厂商们只能用更快的处理器、更高分辨率的屏幕或更好的摄像头来甩开竞争对手，同时还要有前所未有的低价。

但今年的世界移动通信大会料不会有什么新花样，只有几十种彩色金属外壳的大屏手机，基本和去年的产品差别不大。

市场研究公司Gartner的数据显示，五大手机厂商中，只有三星(005930.KS)和华为上个季度对终端用户的销售增加，而苹果(AAPL.O)出现首次季度销售下滑，iPhone销售下降4.4%。

苹果仍是智能手机市场上获利最多的公司，部分受益于其软件应用市场和独有的互联服务系统。

智能手机竞争加剧，但没有真正的创新。世界移动通信大会料以其他配件为焦点，比如360度的摄像头、新的可穿戴设备和家用或办公电子配件。

“我们将看到很多有关360度摄像头和虚拟现实头盔的东西，”研究公司IDC分析师Francisco Jeronimo说道。

“商品化而非创新，”Forrester分析师Thomas Husson指出。“我预计不会有真正的创新，更多的是有关配置、更好的处理器和电池寿命。”

“消费者能得到什么好处呢？我觉得很有限。”（完）