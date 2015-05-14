沃尔玛挑战亚马逊 推出年费50美元的无限次送货服务

路透芝加哥5月13日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)计划今夏试行50美元年费的网购无限次送货服务，这可能会使亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O) 99美元年费的Prime服务受到冲击。

沃尔玛发言人Ravi Jariwala对路透表示，这项服务目前仅可通过邀请参加，将在三天或更短时间内在公司网站上向客户提供精选产品。目前沃尔玛官网在售产品超过700万件。

“我们将根据客户反馈来判断该项目进展如何，”Jariwala说。

该服务凸显出沃尔玛要迅速扩张网购业务，从亚马逊手中争夺市场份额。

亚马逊10年前推出年费99美元的送货服务Prime，承诺针对网购订单提供标准可靠的两日送达服务。

自此以后，Prime逐步成为亚马逊成长的基石。这家电子商务巨头表示，Prime会员数量去年增长了50%。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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