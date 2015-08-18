沃尔玛获利不及预期并下调年度预测 因药店利润下滑

路透8月18日 - 全球最大零售商--沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)周二公布季度获利逊于预期，并下调全年财测，因面临劳工成本上升、药店利润率受压，以及英国超市连锁店营收下滑的问题。

公司股价盘后下跌3%至69.75美元，为两年半最低点。

财报显示提高工资和其他方面的成本，令沃尔玛未能因美国经济增强而充份受惠，不过财报中也有亮点：同店销售连续第四季增长。

截止7月31日止的第二季，可归属沃尔玛的净利降至34.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.08美元，上年同期分别为39.2亿美元和1.21美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期EPS为1.12美元。

沃尔玛将截至1月的全年EPS预估调降至4.40-4.70美元，2月时预估为4.70-5.05美元。市场预估为每股4.77美元。

Edward Jones分析师Brian Yarbrough称，尽管沃尔玛在美国开店至少一年的同店销售增加1.5%，仍大幅下调财测，突显出成本控制方面的问题愈来愈大。

“这是很大的调降，”Yarbrough表示，“我怀疑它们明年获利能否成长。”

在2月时，沃尔玛表示其将花费10亿美元在调高薪资及人员培训上，这将使今年的获利承压。其并警告称，为了拉近与亚马逊(Amazon.com)的差距，将增加支出以提振其电子商务基础建设。

但周二时，沃尔玛表示，增加工时的成本在2月计划之外，对获利的打压正超乎预期。

美元升值亦打击其国际业务，该业务的营运收入在该季减少了14%。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/张荻)

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