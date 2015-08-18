沃尔玛获利不及预期并下调年度预测 因药店利润下滑

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月18日 - 全球最大零售商--沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)周二公布季度获利逊于预期，并下调全年财测，因面临劳工成本上升、药店利润率受压，以及英国超市连锁店营收下滑的问题。
公司股价盘后下跌3%至69.75美元，为两年半最低点。
财报显示提高工资和其他方面的成本，令沃尔玛未能因美国经济增强而充份受惠，不过财报中也有亮点：同店销售连续第四季增长。
截止7月31日止的第二季，可归属沃尔玛的净利降至34.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.08美元，上年同期分别为39.2亿美元和1.21美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期EPS为1.12美元。
沃尔玛将截至1月的全年EPS预估调降至4.40-4.70美元，2月时预估为4.70-5.05美元。市场预估为每股4.77美元。
Edward Jones分析师Brian Yarbrough称，尽管沃尔玛在美国开店至少一年的同店销售增加1.5%，仍大幅下调财测，突显出成本控制方面的问题愈来愈大。
“这是很大的调降，”Yarbrough表示，“我怀疑它们明年获利能否成长。”
在2月时，沃尔玛表示其将花费10亿美元在调高薪资及人员培训上，这将使今年的获利承压。其并警告称，为了拉近与亚马逊(Amazon.com)的差距，将增加支出以提振其电子商务基础建设。
但周二时，沃尔玛表示，增加工时的成本在2月计划之外，对获利的打压正超乎预期。
美元升值亦打击其国际业务，该业务的营运收入在该季减少了14%。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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