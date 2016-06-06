沃尔玛进行科技投资以提振在线销售

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透阿肯色州6月3日 - 全球最大零售业者沃尔玛(WMT.N)高管在周五年度股东大会上指称，该公司正在进行科技投资以提振在线销售。
沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)提到在线日杂购物自提服务，两日发货程序以及移动钱包沃尔玛支付(Wal-Mart Pay)等创新措施。
董明伦称，提高电子商务销售的各种举措将假以时日才会看到成效。
沃尔玛在线销售增幅五个季度来急剧放缓，尽管其总体表现一直优于多数同业。
今年第一季，在线销售增幅为7%，之前几季增幅分别为8%、10%、16%和17%。2015年沃尔玛在线销售增长12.3%，至137亿美元，低于市场领跑者亚马逊(AMZN.O)逾16%的增幅，后者在线销售规模924亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。