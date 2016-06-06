沃尔玛进行科技投资以提振在线销售

路透阿肯色州6月3日 - 全球最大零售业者沃尔玛(WMT.N)高管在周五年度股东大会上指称，该公司正在进行科技投资以提振在线销售。

沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)提到在线日杂购物自提服务，两日发货程序以及移动钱包沃尔玛支付(Wal-Mart Pay)等创新措施。

董明伦称，提高电子商务销售的各种举措将假以时日才会看到成效。

沃尔玛在线销售增幅五个季度来急剧放缓，尽管其总体表现一直优于多数同业。

今年第一季，在线销售增幅为7%，之前几季增幅分别为8%、10%、16%和17%。2015年沃尔玛在线销售增长12.3%，至137亿美元，低于市场领跑者亚马逊(AMZN.O)逾16%的增幅，后者在线销售规模924亿美元。(完)