沃尔玛出售1号店给京东 换取5%股权

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透6月20日 - 沃尔玛(WMT.N)周一宣布拟把旗下中国电商业务“1号店”出售给京东商城(JD.O)，并取得京东5%股权，此项战略结盟是为了扩大沃尔玛在中国市场的客户群。
根据协议，京东将向沃尔玛新发行约1.45亿A类普通股，以京东目前股价估算约价值15亿美元。
沃尔玛股价周一盘后上涨0.26美元，或0.4%，至71.21美元。京东的美国存托凭证(ADR)上涨将近8%，或1.56美元，报21.58美元。
根据协议，京东将掌控1号店的品牌及网站，而沃尔玛将继续运营1号店自营业务并进驻1号店商城。
沃尔玛也将因本项协议而获得京东线上流量，得以扩大接触中国市场。公司方表示，山姆会员(中国)将在京东商城开设旗舰店并运用其配送网络。沃尔玛的中国商店在京东电商平台O2O JV Dada将被列为优先零售商。
Edward Jones分析师Brian Yarbrough说，通过与一家大型的、富有经验的业者合作，本项交易对沃尔玛而言是较具成本效益的途径，可让其产品获得更大的市场并提升名气。
“这不代表他们缩手了，我觉得他们是在做更聪明的投资。”Yarbrough说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。