沃尔玛出售1号店给京东 换取5%股权

路透6月20日 - 沃尔玛(WMT.N)周一宣布拟把旗下中国电商业务“1号店”出售给京东商城(JD.O)，并取得京东5%股权，此项战略结盟是为了扩大沃尔玛在中国市场的客户群。

根据协议，京东将向沃尔玛新发行约1.45亿A类普通股，以京东目前股价估算约价值15亿美元。

沃尔玛股价周一盘后上涨0.26美元，或0.4%，至71.21美元。京东的美国存托凭证(ADR)上涨将近8%，或1.56美元，报21.58美元。

根据协议，京东将掌控1号店的品牌及网站，而沃尔玛将继续运营1号店自营业务并进驻1号店商城。

沃尔玛也将因本项协议而获得京东线上流量，得以扩大接触中国市场。公司方表示，山姆会员(中国)将在京东商城开设旗舰店并运用其配送网络。沃尔玛的中国商店在京东电商平台O2O JV Dada将被列为优先零售商。

Edward Jones分析师Brian Yarbrough说，通过与一家大型的、富有经验的业者合作，本项交易对沃尔玛而言是较具成本效益的途径，可让其产品获得更大的市场并提升名气。

“这不代表他们缩手了，我觉得他们是在做更聪明的投资。”Yarbrough说。(完)