沃尔玛预测销售增长温吞 股价应声挫跌3%

路透2月18日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)周四公布季度获利下滑，并给出黯淡的销售展望，受累于杂货商品价格下跌且服饰需求迟滞，其股价应声下挫逾3%。

沃尔玛近来获利承压，因调高入门职位薪资、整顿商店，以及建立电子商务基础建设的成本所致。该公司正因对手亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)急速崛起而焦头烂额。

在截至1月31日的第四季，沃尔玛的这些投资难以对营收增长做出太大的贡献，此外，该公司亦受挫于美元升值，后者使得海外营收受到侵蚀。

沃尔玛表示，开业一年以上的美国商店营收较上年同期增长0.6%，这是连续第六季增加，但未达市场预期的成长1%。

沃尔玛预估本季美国同店销售将增加0.5%，低于上年同期的增长1.1%。

公司同时预估，新财年净营收将持平，低于前次预估的成长3-4%。

Edward Jones分析师Brian Yarbrough表示，尽管沃尔玛在薪资和革新方面投入资金，营收预估依然温吞，这令人感到忧心。他称，其他一些超市连锁业者在杂货市场上的表现一直优于沃尔玛。

**净利下滑**

沃尔玛表示，第四季净利下降7.9%至45.7亿美元，合稀释后每股1.43美元。

公司扣除关店等项目费用后，每股盈余达1.49美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.46美元。

沃尔玛上月宣布，将在全球关闭269家店舖。

合并营收下降1.4%至1,297亿美元，但沃尔玛表示，如果不是因为美元上涨，合并营收应该增长2.2%。

沃尔玛美国业务负责人Greg Foran称，异常温暖的天气导致冬季服饰需求低迷，拖累营收。异常温暖的天气也打击了全美多数零售商。

他还说，营收下滑也体现出肉类、奶制品和一些其他产品价格普遍下滑的走势，另外美国国税局推迟退税也抑制了消费者支出。

国际业务营业利润下降19%至17亿美元，受美元走强、在拉丁美洲关闭115家门店以及中国、英国和巴西市况艰困等影响。沃尔玛表示，当季墨西哥和加拿大业务表现强劲。

第四季剔除汇率波动影响的电商营收增长8%，涨幅继续放缓。该公司第一、第二和第三季电商营收增幅分别为17%、16%和10%。巴西和其他国际市场电商表现低迷，部分抵消了美国电商的稳健表现。

沃尔玛股价周四收盘跌3%至64.12美元。

截至周三收盘，该股今年以来已累计上涨8%。(完)