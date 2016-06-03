沃尔玛将与优步等叫车业者合作 试营日用品配送服务

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月3日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)将与叫车服务公司优步(Uber)及Lyft合作，试行网路日用品送货服务，沃尔玛希望加速送货时间，加强与亚马逊(AMZN.O)等对手的竞争。
沃尔玛表示，未来两周将在丹佛及凤凰城展开送货试运行。沃尔玛旗下仓储式卖场山姆会员商店(Sams Club)在3月时与新创公司Deliv展开试办计划，在迈阿密为企业客户配送日用品。
由于一些生活忙碌的上班族住在市区，没有自用车，采购日用品仅限于能够自行提回住家的范围，因此改善送货时间被视为吸引这些族群的一种方式。亚马逊已经推出Prime Fresh服务，提供当日“生鲜蔬果及日用品”送货到府。
沃尔玛表示，这项新送货服务每趟将向客户收取7-10美元运费，当客户订单开始配送时，也将通知客户。(完)
(编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。