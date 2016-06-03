沃尔玛将与优步等叫车业者合作 试营日用品配送服务

路透6月3日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)将与叫车服务公司优步(Uber)及Lyft合作，试行网路日用品送货服务，沃尔玛希望加速送货时间，加强与亚马逊(AMZN.O)等对手的竞争。

沃尔玛表示，未来两周将在丹佛及凤凰城展开送货试运行。沃尔玛旗下仓储式卖场山姆会员商店(Sams Club)在3月时与新创公司Deliv展开试办计划，在迈阿密为企业客户配送日用品。

由于一些生活忙碌的上班族住在市区，没有自用车，采购日用品仅限于能够自行提回住家的范围，因此改善送货时间被视为吸引这些族群的一种方式。亚马逊已经推出Prime Fresh服务，提供当日“生鲜蔬果及日用品”送货到府。

沃尔玛表示，这项新送货服务每趟将向客户收取7-10美元运费，当客户订单开始配送时，也将通知客户。(完)