沃尔玛线上销售增长逐季减速 与亚马逊的差距越加扩大

路透2月18日 - 在竞相发展线上销售的比赛中，零售业巨擘沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)似乎有所减速。

截至1月31日止的会计年度第四季，沃尔玛的电子商务营收增长8%，为连续第四季增长放缓。第一季至第三季的营收增幅，一路从17%下滑至16%，再降至10%。这些数据已扣除汇率变动的影响。

周四公布季度业绩的沃尔玛表示，放缓是由于中国、英国与巴西市场表现疲弱。不过沃尔玛并未提供包括美国在内的单一市场的分项数据。

这些数字暗示，沃尔玛落后线上销售领跑者亚马逊(AMZN.O)的幅度持续扩大。以固定汇率计算，亚马逊第四季北美营收成长24%，国际市场营收增长22%。

“这样的趋势绝对是个挑战，”电商分析公司Profitero副总裁Keith Anderson表示，“真正的麻烦在于：这一季是第四季，这可是假期时间。”

亚马逊第四季美国线上销售成长表现在业界一马当先，根据美国商务部数据，增幅达14.7%。根据零售业顾问公司Conlumino，目前亚马逊在美国线上市场的占比达到23.7%，沃尔玛为2.5%。

被问及如何缩小与亚马逊的差距时，沃尔玛电商主管Neil Ashe对记者表示，他将焦点放在利用自家的移动应用程序、送货上车等服务，以及增加品项种类等，“建立顾客关系”。他表示，“顾客对此反应很好。”(完)