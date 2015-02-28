亚太女性受教育程度更高 但领袖角色仍逊男性--指数

路透伦敦2月27日（记者 Kieran Guilbert） - 周五公布的万事达卡女性进步指数显示，尽管亚太地区的女性受教育程度高于男性，但在商业和政治上的领袖角色仍落后于男性。

在16个受调查国家中，10个国家的女性大学生数量多于男性大学生，包括中国、泰国和斯里兰卡。

在亚太大多数国家，女性在工作中迅速变得与男性一样积极。

万事达卡称，新西兰、澳大利亚、菲律宾和新加坡是亚太地区最适合女性的国家，而印度、孟加拉和斯里兰卡表现最差。

“女性领导者更多的企业表现更好，因此领导者以男性为主的情况应该令人担忧，”万事达卡亚太地区发言人Georgette Tan说道。

“他们开始了解到让有能力的女性进入管理层对发达国家和发展中国家可持续的经济增长和创新的必要性。”

该指数基于针对8,235名女性的调查，根据工作、教育和领导层机会对性别平等程度进行评估。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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