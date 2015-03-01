亚太女性受教育程度更高，但领袖角色仍逊男性--指数

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月27日 - 周五公布的万事达卡女性进步指数显示，尽管亚太地区的女性受教育程度高于男性，但在商业和政治上的领袖角色仍落后于男性。
在16个受调查国家中，10个国家的女性大学生数量多于男性大学生，包括中国、泰国和斯里兰卡。
在亚太大多数国家，女性在工作中迅速变得与男性一样积极。
万事达卡称，新西兰、澳大利亚、菲律宾和新加坡是亚太地区最适合女性的国家，而印度、孟加拉和斯里兰卡表现最差。
“女性领导者更多的企业表现更好，因此领导者以男性为主的情况应该令人担忧，”万事达卡亚太地区发言人Georgette Tan说道。
“他们开始了解到让有能力的女性进入管理层对发达国家和发展中国家可持续的经济增长和创新的必要性。”
该指数基于针对8,235名女性的调查，根据工作、教育和领导层机会对性别平等程度进行评估。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率