很多国家的法律阻碍女性获得工作和信贷--世行研究

路透伦敦9月9日（记者 Ellen Wulfhorst） - 世界银行周三公布的报告显示，很多国家的法律一直让女性无法从事自己选择的工作、阻碍她们获得信贷或是让她们在家庭暴力中得不到保护。

报告名为《2016女性、商业和法律》（Women, Business and the Law 2016），称中东和北非的女性面临最大的障碍，法律禁止已婚女性在未获丈夫允许的情况下申请护照或是获得工作。

报告对173个国家的法律进行研究后指出，全球都存在对女性工作的法律阻碍。

其中90%的国家至少有一部法律阻碍女性的经济机会。

41个国家的法律禁止女性获得特定的工厂工作，29个国家禁止女性在夜间工作，18个国家的女性在未获丈夫同意的情况下不能获得工作。

报告称，这不仅影响女性，还影响她们的孩子、社会和国家经济。

“浪费她们的潜力是我们负担不起的，无论是因为法律未能保护女性免遭暴力或是阻止她们的财务机会、财产所有权或职业，”世界银行行长金镛表示。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。