好莱坞女星安吉丽娜·朱莉将担任伦敦政经学院客座教授

汤森路透基金会伦敦5月23日（记者 Emma Batha ） - 伦敦政经学院（LSE）周一宣布，好莱坞女星安吉丽娜·朱莉将成为该学院客座教授，教授新的关于女性、和平与安全的硕士课程。

伦敦政治学院称，这门课程明年开始，开创全球先河，由安吉丽娜·朱莉以及英国前外交大臣黑格(William Hague)推动创立的伦敦政经学院女性、和平与安全中心负责。

安吉丽娜·朱莉在声明中称：“我们要更广泛地讨论如何推动女性权益、以及终结战火中的性暴力等严重危害女性的罪行不受惩罚的局面，这至为重要。”她还担任联合国难民署特使。

她说：“我期待教学相长，并希望分享我与政府以及联合国一起工作的经验。”

黑格也将担任伦敦政经学院的客座教授。二人在倡导终止战争中针对女性的性暴力行为方面令人意想不到地成为绝妙搭档。（完）