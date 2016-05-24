好莱坞女星安吉丽娜·朱莉将担任伦敦政经学院客座教授

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会伦敦5月23日 - 伦敦政经学院（LSE）周一宣布，好莱坞女星安吉丽娜·朱莉将成为该学院客座教授，教授新的关于女性、和平与安全的硕士课程。
伦敦政治学院称，这门课程明年开始，开创全球先河，由安吉丽娜·朱莉以及英国前外交大臣黑格(William Hague)推动创立的伦敦政经学院女性、和平与安全中心负责。
安吉丽娜·朱莉在声明中称：“我们要更广泛地讨论如何推动女性权益、以及终结战火中的性暴力等严重危害女性的罪行不受惩罚的局面，这至为重要。”她还担任联合国难民署特使。
她说：“我期待教学相长，并希望分享我与政府以及联合国一起工作的经验。”
黑格也将担任伦敦政经学院的客座教授。二人在倡导终止战争中针对女性的性暴力行为方面令人意想不到地成为绝妙搭档。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。