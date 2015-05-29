美国今年毕业季不景气 女毕业生仍处劣势

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
汤森路透基金会纽约5月28日 （记者 Leslie Gevirtz） - 据美国经济政策研究所（EPI）本周发布的一份报告，美国2015年毕业生面临经济疲弱且薪资不振的局面，而年轻的女性应届毕业生薪酬将继续低于男性应届毕业生。
该研究显示，2015年美国应届高中和大学毕业生或将面临失业率高、薪资低于15年前水平的情况。EPI研究人员称，只有男性大学毕业生现在的薪酬高于2000年水平，且增幅仅1%。
与此形成鲜明对比的是，年轻的女性大学毕业生薪酬比2000年少了4.4%。平均而言，不管受教育程度如何，年轻的女性毕业生薪酬仍远低于男性。
年轻的高中毕业生里，女性薪酬比男性低14.9%；大学毕业生中，女性比男性薪酬低15.7%。
“毕业时遇上经济不景气，虽然他们没什么错，但2015年毕业生将面临的是：工作机会较差、薪酬和整体收入较低。”该报告三位共同作者之一金鲍尔（Will Kimball）说。
“但这届毕业生的就业前景已经要好于前几届，”报告共同作者之一戴维斯（Alyssa Davis）说道，“最近几届的许多毕业生仍然因经济不景气而未充分就业或干脆无业。”
EPI称，25岁以下工人的失业率是整体失业率的两倍多。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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