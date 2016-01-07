新应用帮助提醒女性勿在职场过多说抱歉

汤森路透基金会纽约1月6日 （记者 Ellen Wulfhorst） - 抱歉挂在嘴边似乎是有礼貌的表现，但一款新的应用正在帮助女性不要那么频繁说抱歉以免损害她们的权威，尤其是在职场。

应用创建者塔米·瑞斯（Tami Reiss）称，每次用户输入诸如“抱歉”、“我认为”或者“我不是专家”等关键字时，“就是别说抱歉”（Just Not Sorry）就会跳出来。

迄今已有5.3万用户下载了这款免费应用，应用可搭配Chrome网页浏览器上的Gmail使用。软件开发咨询企业Cyrus Innovation的首席执行官瑞斯称，应用于12月28日发布。

瑞斯称，应用上的其他关键字还包括“只是”、“实际上”、“这有道理吗？”以及“试试”，原因是女性在职场中使用这些字眼软化提要求时的语气或者试图让人喜欢自己，但这么做也让她们身价自减。

33岁的瑞斯称，她是在看了喜剧演员艾米·舒默（Amy Schumer）一个受欢迎的视频后想到了“就是别说抱歉”的主意。视频中艾米·舒默恶搞了一群在说话时不停夹杂道歉之词的成功女士。

瑞斯称，她也受到了《华盛顿邮报》一篇广泛被引用文章的影响。文章将名人言论改编成女性可能在会议中说的话。

譬如，美国前总统富兰克林·罗斯福的“我们唯一要害怕的就是害怕本身”被改成“我认为我们不应该像我们可能惧怕那样惧怕毋庸惧怕的事情？这样说能通么？不好意思，我说的什么乱七八糟的。”

瑞斯称，“我们发现开始使用这款应用的人们确实变得更加注意这些字眼的运用。”（完）