女性参政有助於抑制腐败？

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿12月4日电（记者 Stella Dawson）---让更多女性参政有助於对抗腐败，这已是老生常谈了。有观点认为，女性不太容易受贿或让个人利益凌驾于公共利益之上。
真是这样吗？
虽然许多人并不认可女性是“较为公正的性别”，认为这种说法过於简单化，甚至存在性别歧视，但越来越多的研究暗示，女性地位上升，可能确实有助於抑制腐败。
不过更深入的研究发现，性别与腐败之间的关联远远不是这麽简单。
并非女性比男性清廉，或不受贪欲左右，而是女性在开放、民主的政治体制中更有机会位高权重，另一方面这样的社会本来就难以容忍滥用权力、侵吞公款等腐败行为。
美国全球妇女问题大使韦维尔（Melanne Verveer）称：“关键不在於，让更多女性参政，然後说‘啊，这将改变一切！’”
“关键是，要改变性别失衡的局面，然後我们能更好地应对我们的问题。从我们收集的情况看，这麽做会产生良好效果。”
女性参政并非减少腐败的直接原因，但确实有些证据支持这样的观点，即：更多女性参政的情况下，政府品质会改善，腐败则会减少。
美国莱斯大学和埃默里大学的一项新研究指出，最重要的是体制结构，而更多女性参政是体制结构的结果。
报告发现，在男性主导的专制政权中，即使更多女性参政，对遏制腐败并没有明显作用。而在更开放且民主的政体中，女性参政带来的变化则显而易见。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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