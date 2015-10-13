独家：G20国家近半数女性认为养孩子不影响工作--调查

路透基金会伦敦/里约热内卢10月13日（记者 Emma Batha/Adriana Brasileiro） - 周二发布的一项调查结果显示，20国集团（G20）成员国近半数女性认为生育子女不会影响其职业发展，新兴市场国家和较年轻的女性对自己能够兼顾家庭和工作更有信心。

路透基金会和洛克菲勒基金会共同发布的这项调查发现，受访的逾9,500名女性中有47%对结婚生子不会影响自己的职业前程抱有信心。只有23%的受访者担心出现负面影响，其余受访者则表示不确定。

74%的巴西女性表示他们认为生育子女不会破坏自己的职业发展，这一比例在调查覆盖的所有国家中高居榜首。紧随其后的是南非、土耳其、印尼和印度，这些国家六成女性乐观地认为可以兼顾家庭和工作。

然而，德国、英国、法国和日本这些G20中最富裕国家的女性最担心生育子女会导致职业前途中断。

“生育子女对我的职业发展从来就不是问题，我始终能够实现我所希望的，我还会继续寻求新的挑战，”29岁的Raquel Caldeira称。她是两个孩子的妈妈，现在是里约热内卢一家医院的护士。

“我妈妈帮我带孩子，因此我能够去工作。我非常幸运有这么肯于出手相助的妈妈。”

调查发现，较年轻的女性对兼顾工作和家庭表现得略微更加乐观，35岁以下受访女性中有48%持此观点，35-64岁受访女性中看法相同的比例为45%。

巴西主要商学院Fundacao Getulio Vargas的性别问题专家Carmen Migueles称，紧密的家庭关系和便宜的劳动力是巴西女性持乐观看法的原因。

世界银行的性别问题专家Henriette Kolb表示，在这项调查中排名居前的国家中，共同的因素包括大家庭在抚育孩子方面更多的参与，还可以依靠便宜而监管松散的国内劳动力。

专家们指出，那些希望获得职业发展的社会底层女性则面临没人帮忙看孩子的巨大挑战。

在富裕国家，女性不得不依赖保姆、托儿所和校外看护机构。伦敦幼儿园通常每月收费为1,300英镑（2000美元）左右，家里两个孩子上幼儿园无疑是一项沉重负担。

调查发现37%的德国女性认为生育子女将损及自己的职业，仅有21%的女性对两者兼顾持乐观看法。

学生在校时间较短、缺少托幼机构以及有关亲子关系的传统观念都意味着，德国女性比其他欧洲国家女性要更长时间地中断工作。她们在重新工作时经常只能做些不重要的兼职，而这不利于职业发展。

Ipsos Global @dvisor在7月24至8月7日期间实施了上述在线调查，在南非和印尼则是在8月6日至25日期间进行的面对面调查。（完）