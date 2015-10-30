专访：布莱尔夫人称支持设配额帮助女性发展事业

路透伦敦10月29日（记者 Belinda Goldsmith） - 英国前首相托尼·布莱尔的夫人切丽·布莱尔（Cherie Blair）年轻时曾坚决反对实施配额制帮助女性发展事业，但30年后的今天她欣然承认自己的观点错误。

作为知名律师和女权活动人士，切丽周四表示，推动让英国顶级企业的女性董事比例到2020年占到三分之一是朝正确方面迈进的一步，但配额制会加速这方面的进程。

根据周四发布的一项报告，富时100指数成分股公司已经实现了女性董事比例占25%的自愿性目标，但这些企业目前被敦促将女性董事比例提高至33%。

上述报告未对配额制作出建议。

61岁的切丽称，需要采取更多措施来提高女性在企业高层的比例。

她说她在1980年代时可能反对配额制，但这一问题上的进展太缓慢。

“我当时会说我想全靠自己打拼，但随着年龄的增长，理念在改变，也感到失望。”切丽在路透基金会的采访中称。

“也许我当时觉得我们没有配额制也能做到事业有成，但配额制是不得已的办法。”她说。（完）