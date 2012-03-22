奥林巴斯前CEO揭丑闻有功 当选“商界勇士”

奥林巴斯前执行长伍德福德因揭发奥林巴斯会计丑闻，当选《金融时报》“年度商界勇士”。他去年10月被奥林巴斯解雇，之前他对公司的一些收购案和费用提出质疑。 伍德福德向检控机构和新闻界揭发了奥林巴斯丑闻，已有七人因牵涉此宗丑闻被捕，奥林巴斯股价则重挫80%。路透