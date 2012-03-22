奥林巴斯前CEO揭丑闻有功 当选“商界勇士”

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透伦敦3月21日电---奥林巴斯(7733.T)前执行长伍德福德(Michael Woodford)因揭发奥林巴斯会计丑闻，当选“年度商界勇士”。
伍德福德周二荣获“金融时报阿赛洛米塔尔商界勇士奖”。他去年10月被奥林巴斯解雇，之前他对公司的一些收购案和费用提出质疑。
《金融时报》编辑巴贝尔（Lionel Barber）称：“如果说2011年有一个人能称作商界勇士，那就是奥林巴斯的伍德福德。”
伍德福德向检控机构和新闻界揭发了奥林巴斯丑闻，已有七人因牵涉此宗丑闻被捕，奥林巴斯股价则重挫80%。
伍德福德是为数不多的获得英国几乎所有主要报纸褒奖的商界精英之一，其中包括《每日电讯报》、《泰晤士报》、《独立报》和《太阳报》等。
伍德福德正在撰写一本英文回忆录，将由企鹅出版集团在10月左右出版。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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