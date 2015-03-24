澳洲Woodside将裁员约300人并冻结薪资 以应对油价大跌

路透墨尔本3月24日 - 澳洲最大的油气生产商Woodside Petroleum (WPL.AX)周二称，今年将裁减约300个工作岗位，并冻结所有薪资，该公司仍在削减成本以应对油价大跌。

“Woodside已完成了一项业务评估，来应对大宗商品市场下滑的影响。评估的结果是将裁减大约300个岗位，”Woodside周二在一封电邮声明中称。

该公司在2月份表示，正在考虑进一步裁员，公司首席执行长Peter Coleman当时称，2015年的裁员人数可能和去年的320人差不多。

The West Australian报援引Coleman给员工的备忘录，最先报导了最新一轮裁员。

由于美国页岩油生产加剧了全球石油产量过剩局面，且中国需求增长放缓，油价在过去一年接近腰斩，能源企业因而一直在竞相削减成本。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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