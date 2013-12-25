韩国企业：NongHyup成为收购友利金控经纪业务控股权的优先竞标者

路透首尔12月24日 - 韩国友利金融控股 周二表示，将NongHyup Financial Group Inc选为收购友利金控旗下三个业务控股权的优先竞标者。这三个业务中包括以资产计韩国最大的证券经纪公司。

友利金控在声明中称，已将本土经纪商Kiwoom Securities Co Ltd 选为收购友利资产管理业务的优先竞标者。

了解第一手情况的一名消息人士告诉路透，NongHyup上周提交了约1.1万亿(兆)韩元(合10.4亿美元)的报价，用于收购友利投资证券 和另外三个业务的控股权。后三个业务中包括与英国英杰华集团(Aviva) 建立的一家合资寿险公司。

这名消息人士未获得向媒体透露的授权。

友利金控和韩国存款保险公司本月接受了对友利金控旗下八个业务控股权的最后一轮竞标，这是配合政府出清在友利金控持股的部分举措。韩国政府计划出清对友利金控的57%的全部持股，以收回1990年代末亚洲金融危机以来对友利金控提供的逾110亿美元救助款。(完)