调查：中国员工最可能因体育运动称病缺勤

路透纽约5月21日电（记者 Chris Michaud）---周一发布的一项研究显示，美国人可能痴迷橄榄球，加拿大人或许狂爱冰球，但这些与中国人对篮球的热爱相比则不可同日而语。

一项对来自八个国家的9,500名员工进行的在线调查显示，中国员工最可能因为观看体育赛事、参加比赛或看下半夜赛事而请病假。

中国还有许多人翘班去运动，而篮球则是最可能导致旷工的一项运动。

Kronos劳动力研究所委托Harris Interactive进行了这项在线调查。该研究所负责人马洛尼（Joyce Maroney）称，“调查结果与我们去年的全球缺勤调查发现一致。”

近60%的受访中国员工称，他们为了观看体育赛事或参加体育活动请过病假，而法国员工的比例只有1%。

员工因体育相关原因缺勤的国家排名中，印度排在第二，英国和墨西哥分别排在第三和第四名，排名最靠後的国家除了法国还有美国，紧随其後的是加拿大。

调查没有研究出现这种情况的原因，但马洛尼称这与文化差异有关。

“在像中国这样的国家，人们一周要工作70-80个小时，休息时间较少，有关带薪假的法规也较少，经常请病假也是有道理的。”

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。