全球三成员工认为工作场所无心理安全感--调查

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透纽约3月14日电---根据一项新调查，世界各地的企业应着手提升员工满意度了，因为有十分之三的员工觉得，工作场所无法让他们从心理上感到安全和健康。
调查公司Ipsos为路透进行的这项调查显示，不论是出於精神紧张、人际摩擦、受到挫折、缺乏回馈还是升职等原因，来自24个国家的受访员工中有27%的人表示，不满意他们工作环境中的心理健康状况。
Ipsos Public Affairs高级副总裁埃弗谢德（Alexandra Evershed）称：“雇主不仅要关心员工的身体健康，也需要关心他们的心理健康。十分之三属於相当高的比例，在阿根廷、墨西哥和匈牙利，这一比例则分别达44%、43%和42%。”
受访的14,618名员工中，有47%认为他们的工作场所让人从心理上觉得安全和健康，有26%的受访者表示不确定。
尽管北美地区的许多员工假期比欧洲员工少，工作时间可能也较长且享受的社会服务少，但美国和加拿大的员工对工作场所精神健康状况最为满意，紧随其後的是印度、澳大利亚、英国和南非。
埃弗谢德称，一些国家经济状况的改善，或促使员工给予正面评价。
根据调查，年过五旬、家庭收入状况不错且学历较高的老员工，对工作场所精神健康状况最为满意。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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