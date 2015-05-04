中日韩称将继续致力于实行支持需求的政策

中国、日本和韩国的央行官员和财长周日表示，面临全球经济增长温和且不平衡的情况，他们继续致力于实行支持需求的政策。这三个北亚国家的决策者在阿塞拜疆巴库召开的亚洲开发银行会议间隙举行了三边会议，会议由日本副首相兼财务大臣麻生太郎主持。路透